Afonso Jesus, que faz parte do plantel do Benfica, mostrou-se feliz pela oportunidade de voltar a representar a Seleção.

A Seleção Nacional de futsal realizou esta segunda-feira o primeiro dos dois treinos de preparação para o arranque da fase de qualificação para o campeonato da Europa, que vai realizar-se em 2022, na Holanda. Os comandados por Jorge Braz integram o grupo 8, com Noruega, República Checa e Polónia. E é precisamente frente aos polacos que vão iniciar o apuramento, na próxima sexta-feira, em Mafra.

Na antevisão deste encontro, o universal Afonso Jesus, que faz parte do plantel do Benfica, mostrou-se feliz pela oportunidade de voltar a representar a Seleção. "O estado de espírito da equipa está muito bom. É um grupo de trabalho que eu já conheço, pois, felizmente, já tive oportunidade de partilhar o balneário com muitos deles. Depois de um primeiro treino sente-se que há muita alegria e muita vontade de voltar a competir pela Seleção, que representa sempre um sentimento de grande orgulho para todos nós. É uma motivação pessoal muito grande poder estar neste espaço. Vir à Seleção representa sempre o realizar de um sonho. Poder jogar pela Seleção é sempre fascinante", explicou o atleta de 23 anos.

Quanto ao duelo com os polacos, o jogador português garantiu que a equipa vai estar preparada para o desafio. "Vamos treinar de forma empenhada e chegaremos ao jogo preparados para ganhar. Temos o objetivo de terminar este primeiro momento com seis pontos, mas agora temos de estar focados apenas no primeiro jogo e em somar os primeiros três pontos. O objetivo principal é, claramente, estar no Europeu. Para isso, pensaremos jogo a jogo e o nosso foco tem de estar no jogo de sexta-feira", frisou Afonso Jesus.