Vinícius Rocha quer "conquistar títulos" na Luz: "Venho com vontade de vencer..."

"Feliz e motivado" por vestir a camisola encarnada por dois anos e meio, o pivô brasileiro assegurou que "não vai faltar dedicação" na quadra ao serviço do conjunto lisboeta

Dono de um extenso palmarés, com troféus nacionais e internacionais, Vinícius Rocha, novo reforço do Benfica, explicou que tem como meta, no "difícil" desafio de representar as águias, de prolongar o hábito de arrecadar títulos.

"Um dos motivos pelos quais aceitei [a proposta para ingressar na Luz] foi o projeto do Benfica. As metas são conquistar títulos com a equipa. Temos a UEFA, a Taça [de Portugal] e o Campeonato. (...) Venho com vontade de vencer", apontou o pivô à BTV, "feliz e motivado" por vestir a camisola encarnada até à época 2023/24.

Vinícius Rocha, de 26 anos, que atua primordialmente no ataque e de costas para a baliza, assegurou que os colegas de equipas "estão preparados" para almejar o sucesso na modalidade e, para isso, "vamos dar o máximo para sair vitoriosos".

O pivô, internacional pela seleção do Brasil, prometeu, numa mensagem destinada aos adeptos benfiquistas, entrega total na quadra e admitiu sentir ansiedade para vestir a camisola do Benfica e experienciar a envolvência da massa adepta.

"Não vai faltar dedicação, força, nem raça. Isso é o que se espera de um atleta na quadra e espero contribuir ao maximo. Estou muito ansioso por sentir o calor dos adeptos, pela minha estreia. Espero corresponder", completou Vinícius Rocha.

O futsalista regressou ao futsal português, no qual se notabilizou pelo Sporting, entre 2018 e 2021, tendo apontado 63 golos oficiais em duas épocas e meia pelos leões, além de ter conquistado todos os troféus nacionais e duas Champions.

Vinícius Rocha representava, até vir para a Luz, os brasileiros do Carlos Barbosa.