"Via Pedro Cary a jogar e desejava chegar ao mesmo patamar"

Henrique Vicente, 23 anos, ala do emblema lisboeta Quinta dos Lombos, é uma das principais surpresas da Liga Placard e aponta a confiança e a garra como principais fatores do sucesso

A cumprir a primeira época na Quinta dos Lombos, após duas temporadas no Alentejo, ao serviço do Elétrico, Henrique Vicente é um dos destaques da formação orientada por Jorge Monteiro. O conjunto que veste de amarelo e preto tem realizado uma excelente época e ocupa o quinto lugar na Liga Placard, tendo sido apelidado de "equipa-sensação".

"Sinto que estou a ajudar bastante a equipa, porém posso dar muito mais. Está a ser uma das minhas melhores épocas"

Para Henrique, a chave do sucesso assenta na "confiança e garra" que existe no plantel, aliados à "qualidade" de toda a estrutura do emblema de Lisboa. "A nível coletivo, a época está muito boa. Penso que fizemos uma primeira volta brilhante e estamos bem classificados. A estrutura é fantástica e tem muita qualidade. O nosso grupo é muito confiante e aguerrido. Contudo, não podemos ficar satisfeitos e queremos sempre mais", sublinha, afirmando estar contente com o rendimento individual. "A minha época está a correr muito bem. O míster apostou bastante em mim e eu respondi positivamente. Sinto que ajudei bastante a equipa, porém ainda posso dar muito mais. Está a ser uma das melhores épocas."

Quando o assunto é a Seleção Nacional, há um objetivo bem esboçado e quase escrito na pedra: uma chamada de Jorge Braz, o selecionador português. "Para mim, é um desafio. Eu quero é ir à seleção principal. Ir aos sub-21 foi bom, mas o sonho é mesmo a equipa principal de Portugal. Somos campeões do mundo e os melhores jogadores do mundo estão na nossa seleção. Não é fácil chegar lá, mas trabalho para que isso aconteça", assume.

Para o ala, a maior dificuldade no futsal é "estar longe da família" e dos amigos, referindo que são estes que lhe dão força e motivação.



Henrique Vicente olha para Pedro Cary como um "exemplo" a seguir. "Via-o a jogar e desejava chegar ao mesmo patamar. Ele também é algarvio, o que me dá mais forças para chegar ao topo", revela Henrique, assumindo a admiração por Cary, grande figura do futsal português e que joga nos Leões Porto Salvo.

O internacional sub-21 leva sete golos em 14 jogos e tem ajudado a Quinta dos Lombos a protagonizar uma grande época. No futuro ambiciona chegar a uma equipa de topo e ser chamado por Jorge Braz.

"No Farense realizei três épocas brutais"

Com apenas 17 anos, o algarvio Henrique Vicente rumou a Lisboa para se juntar aos sub-20 do Benfica, clube onde passou uma temporada, na qual conciliou a escola com o futsal. Após a passagem pelas águias, o jogador voltou a casa e foi ao serviço do Farense, "clube do coração", na II Divisão, que se destacou e se assumiu como um elemento a ter em conta. "No Farense realizei três épocas brutais e conquistei alguns títulos. E o clube marcou-me muito, pois senti que estava a jogar em casa", afirma.

Três temporadas depois, chegou o convite do Elétrico, clube que militava no principal escalão do futsal português. O ala mudou-se para Ponte de Sor, para a primeira incursão nos grandes palcos do campeonato nacional, e cedo se exibiu ao mais alto nível. Após duas épocas ao serviço da formação alentejana, Henrique abraçou o projeto da Quinta dos Lombos e revela ter sido "um passo em frente" na carreira. "Foi uma grande decisão. Sinto que dei um grande salto e a minha evoluçãoé notória. No ano passado fui também ao estágio da Seleção Nacional sub-23 e realizei dois jogos frente à Rússia."