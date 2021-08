Verbas acordadas e Ricardinho na iminência de assinar pelo Braga

Jogador quer voltar a Portugal, onde poderá reencontrar vários colegas de Seleção e dois antigos companheiros no Inter Movistar. Clube quer oficializar o ala antes da partida para o Mundial.

Ricardinho não deverá escapar ao Braga e estará mesmo, sabe O JOGO, na porta do regresso ao futsal português.

O ala, 35 anos, que na temporada passada se transferiu para o ACCS Paris, onde se sagrou campeão de França, título entretanto retirado devido a irregularidades financeiras e salários em atraso, tem praticamente tudo acertado com os minhotos. A começar pelo vencimento, mas também outros pormenores como a questão dos direitos de imagem. Além disso, existem mais aspetos que pesaram na decisão do canhoto: nos arsenalistas, jogará ao lado de Vítor Hugo, Tiago Brito e Fábio Cecílio, todos eles colegas de Seleção Nacional e que se sagraram campeões europeus ao lado do Mágico, mas também terá a oportunidade de reencontrar Pola e Elisandro, reforços sonantes para 2021/22 e que partilharam o balneário com Ricardinho no Inter Movistar (Espanha).

Clube e jogador já acordaram as verbas da transferência, que deverá ficar fechada depois de se encerrar a janela de mercado do futebol

Mais: o jogador considerado seis vezes melhor do mundo pelo portal Futsal Planet tem uma boa relação com Bruno Guimarães, treinador bracarense. As negociações só não estão ainda concluídas, pois a prioridade de António Salvador, de momento, é a janela de transferências do futebol, que fecha amanhã. Ultrapassada essa data, a oficialização de Ricardinho poderá, até, tornar-se realidade já esta semana, mas a prioridade passa mesmo por encerrar o dossiê antes da partida de Portugal para a Lituânia, a 9 de setembro, onde disputará o Mundial da modalidade, entre o dia 12 e 3 de outubro. Bruno Guimarães esteve, de resto, em Viseu, onde assistiu ao vivo ao jogo de Portugal com Angola, na passada quinta-feira.

Tal como o canhoto contou a O JOGO, em entrevista publicada a 22 de agosto, o Braga é uma "das possibilidades", entre várias que recebeu. De facto, choveram convites do estrangeiro, mas o melhor marcador de sempre pela equipa das Quinas deu prioridade aos minhotos. Um casamento, ao que tudo indica, para celebrar nos próximos dias...