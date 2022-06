Varandas sobre Nuno Dias: "Uma distinção de inteira justiça"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve presente na cerimónia que decorreu no Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, recebeu esta terça-feora o título de professor especialista honoris causa pelo Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo (ISCE)

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve presente na cerimónia e, à saída, deixou uma breve declaração aos jornalistas, enumerando as conquistas do treinador.

"Uma distinção de inteira justiça. Nuno Dias, em 10 anos como treinador de futsal do Sporting, atingiu duas Ligas dos Campeões, seis campeonatos, seis Taças de Portugal, seis Supertaças e quatro Taças da Liga. Nuno Dias ganhou, por mérito seu, uma página de ouro na história do Sporting Clube de Portugal, mas também no futsal nacional e no futsal mundial", enalteceu, de forma resumida, o líder do emblema verde e branco.

Também na plateia esteve grande parte do atual plantel de futsal do Sporting, que não quis perder a homenagem ao seu treinador, tendo o ítalo-brasileiro Alex Merlim sido o porta-voz, agradecendo a Nuno Dias por ser um "excelente ser humano e treinador".

"Desde que cheguei cá, sempre me ajudou bastante. Se estou no Sporting, é graças a ele. É um grande prazer trabalhar com ele dia a dia", sublinhou, acrescentando: "Tem bastante ambição. Não basta ganhar. No dia seguinte, já estamos a trabalhar como se não tivéssemos ganho nada. É o querer ganhar que faz ele ser um treinador vitorioso".

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o selecionador nacional Jorge Braz, o treinador de hóquei em patins do Sporting Paulo Freitas e o antigo técnico de basquetebol do Sporting, Luís Magalhães foram algumas das personalidades que também marcaram presença na cerimónia, na qual Nuno Dias recebeu a distinção das mãos do presidente do ISCE, Luís Picado, do presidente do conselho técnico e científico do ISCE, Albino Lopes, e também do administrador do ISCE, Ricardo Martins.