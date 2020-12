Uma presidente a liderar a estreia dos caxineiros no escalão principal

No ano de estreia na Liga Placard, a presidente do clube, Sílvia Alves, mostrou-se orgulhosa do trajeto que a equipa tem feito. Nos últimos quatro jogos somaram dez pontos.

A temporada atípica tem sido de feitos inéditos para o Caxinas. A equipa de Vila do Conde conseguiu pela primeira vez na história estrear-se no principal escalão da modalidade e à frente do clube está Sílvia Alves, a única mulher presidente na Liga Placard, que cumpre este ano o nono mandato.

Entrou em 2001 para o clube, na altura para ser delegada do Futsal feminino e, em 2002, candidatou-se à presidência, onde posteriormente aumentou a aposta na modalidade. "O futsal foi o melhor que poderíamos ter feito. Juntámos a paixão pela modalidade com a qualidade que tínhamos na zona. Começámos sem pressa, com pés e cabeça", começou por dizer a presidente, frisando que a equipa sénior é constituída "maioritariamente por atletas da terra".

A estreia na Liga Placard aconteceu esta época, depois de o Caxinas derrotar o Ferreira do Zêzere, num play-off, 15 dias antes das competições arrancarem. Uma situação que não permitiu à Direção ter tempo para preparar a estreia. "Não tivemos tempo de preparar nada, basicamente estamos em constante adaptação e melhoria. Nós tínhamos uma equipa preparada para a II divisão - os nossos recursos são escassos -, e não iríamos pôr o resto das temporadas em risco", confidenciou Sílvia Alves. A falta de tempo e de recursos podem ter sido condicionantes que fizeram com que o Caxinas caísse de paraquedas na Liga Placard. Uma fase de mudança que nem sempre foi fácil. "Estamos a lidar com equipas profissionalizadas ou que se dedicam exclusivamente ao futsal. E nós não. Com estas situações da pandemia ainda é pior, porque há jogos adiados e depois marcados para durante a semana. Muitos dos nossos atletas ou trabalham ou estudam. E ter de fazer esses reajustes num plantel não é fácil", explicou a dirigente.

Neste momento, o Caxinas é décimo no campeonato, com 12 pontos, fruto de três vitórias, três empates e seis derrotas. Desaires esses que aconteceram nos primeiros jogos da prova. Uma situação que os jogadores do Caxinas não estavam habituados. "A nossa equipa é constituída por miúdos que estavam sempre acostumados a ganhar e de repente levam com algumas derrotas seguidas e claro que isso os desmotivou. Mas depois da primeira vitória, os miúdos sentiram-se motivados", explicou Sílvia Alves. Nos últimos quatro jogos, a equipa de Vila do Conde somou 10 pontos, atravessando assim o melhor momento da época. "Os bons resultados deram uma motivação enorme. E tudo contribui para os fazer crescer. Nós vemos que a equipa está cada vez melhor e esse é o nosso maior orgulho: ver os meninos formados aqui a fazerem este trajeto incrível", contou a presidente, confidenciando que a "permanência é um objetivo e uma vontade, mas que é necessário manter os pés na terra".