Uma grande novidade nos convocados da seleção portuguesa de futsal

Cardinal, pivô do Sporting que passou por lesão grave, está de volta aos convocados de Jorge Braz

Cardinal, pivô do Sporting, é a grande novidade dos convocados de Jorge Braz para o duplo particular com a Espanha, a 18 e 19 de dezembro, em Málaga, partidas que servirão para preparar o Euro'2022, que se realizará entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro, nos Países Baixos.

O goleador não era chamado desde 3 de fevereiro, visto que entretanto sofreu uma lesão grave. Recuperou e esta temporada tem seis golos em nove partidas.

Eis a lista completa (15 jogadores):

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas);

Fixos: André Coelho (Barcelona), João Matos (Sporting) e Nilson (Benfica);

Fixo/ala: Afonso;

Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Sporting), Pauleta (Sporting) e Tiago Brito (Braga/AAUM);

Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Braga/AAUM);

Pivôs: Cardinal (Sporting) e Zicky (Sporting)