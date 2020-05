Um ponto positivo no adiamento do Mundial: "Estão os portugueses todos contentes"

Jorge Braz comentou o adiamento do Mundial de futsal, que estava agendado para setembro e outubro deste ano,

O Mundial de futsal, que estava agendado para setembro e outubro deste ano, na Lituânia, foi adiado para 2021, no mesmo período e com o mesmo país organizador, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a FIFA. O Campeonato do Mundo vai decorrer entre 12 de setembro e 3 de outubro do próximo ano, em três cidades da Lituânia: Vilnius, Kaunas e Klaipeda.

A notícia da manhã desa terça-feira não colheu de surpresa o selecionador nacional de futsal, Jorge Braz. ""Era muito óbvio que ia haver adiamento. Estávamos só à espera de saber para quando. Havia esta forte possibilidade de manter a data [mantém-se em fevereiro, mas de 2021], mas num ano diferente. Cá estaremos para nos prepararmos e para estarmos prontos para atingirmos os nossos objetivos", disse.

Apesar da natural desilusão, Jorge Braz prefere manter o otimismo e até encontrou um lado positivo no anúncio do adiamento do Mundial. "Já estão os portugueses todos contentes [porque Ricadinho adia a retirada por um ano]. Tenho a certeza que ele está altamemente motivado com o novo projeto [mudança de clube para o ACCS, França]. É mais um ano de de espera, é mais um ano para refinarmos e chegarmos lá ainda melhor, independentemente das dificuldades. Ricardinho campeão do Mundo? Era uma despedida em grande. Merecia ele e o futsal português. Tenho a certeza que se vai despedir com grandes prestações. Tenho a certeza que vamos estar até ao fim. No último Mundial estivemos até ao fim [quarto lugar] e agora queremos repetir isso", afirmou ao Canal 11.

Um ano que passará de depressa, acredita o selecionador, que, ainda assim, não nega a necessidad de alterações: "Temos mais tempo para refinar a equipa, vamos ver como fica o calendário internacional e depois organizarmos todo o processo. Claro que estava tudo mais ou menos alinhavado. Obriga-nos a refletir para nos apresentarmos da melhor forma. Lá estaremos com a ambição que nos caracteriza".

"Impacto financeiro da pandemia no futsal? Do ponto de vista dos jogadores, claro que tanto tempo de inatividade, preocupa. Do ponto de vista financeiro, todas as áreas vão sentir dificuldades e vão ter problemas. Estamos habituados a arranjar soluções", finalizou Jorge Braz.