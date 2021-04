Um lamento entre a esperança: "Cometemos muitos erros para este nível"

Amílcar Gomes chegou ao Candoso esta temporada e deu alento pela permanência no último jogo, ao apontar um hat-trick na goleada, por 8-5, diante do Modicus.

A ambição de fazer do futsal vida levou Amílcar Gomes a viajar por Portugal, Itália, Catar e Hungria. A experiência adquirida no estrangeiro contribuiu para o crescimento do ala, 34 anos que, esta temporada, abraçou um novo repto no Candoso. "Sabia que ia ser complicado, mas aceitei este projeto por ser um grande desafio. Está a ser uma época bastante difícil, devido à posição que ocupamos, mas acreditamos até ao final que será possível manter o clube na Liga Placard", adiantou Amílcar.

Neste momento, a formação minhota está em posição de despromoção - no 13.º lugar com 24 pontos -, mas, a vitória diante do Modicus (8-5) no fim de semana passado, aumentou os índices de confiança do plantel que matematicamente ainda tem hipóteses. Para isso, o Candoso precisa de vencer os dois últimos jogos e esperar o resultado dos adversários. "Esse triunfo foi essencial. Os encontros que faltam são encarados como autênticas finais para, porque não dependemos apenas de nós para atingir o nosso objetivo", frisou o ala que, no desafio diante da formação de Sandim, marcou três dos oito golos da equipa. "Durante o jogo, com a concentração e com a emoção do próprio momento, acabámos por não valorizar muito os golos. Mas, no final, claro que fiquei contente, sobretudo pela vitória, que era importantíssima", confidenciou.

"Acreditamos que será possível a permanência de um clube excecional com todos os jogadores"

Amílcar, 34 anos, que até à partida com o Modicus tinha somente dois remates certeiros na prova, lamentou algumas vantagens que fugiram entre os dedos da equipa. "Já em jogos anteriores - diante do Fundão e do Leões de Porto Salvo -, estivemos, inclusive, a ganhar o jogo por 2-0 e 3-0 e não soubemos manter a vantagem e penso que essa foi a grande diferença para este jogo com o Modicus, em que conseguimos manter essa diferença até perto do fim. Penso que tem sido nestes detalhes que não temos estado tão bem e que nos levam à posição que estamos neste momento, que não demonstra a qualidade que temos. Cometemos demasiados erros para este nível", atirou o atleta português.

Até ao final da fase regular, o Candoso enfrenta o Dínamo Sanjoanense, já despromovido, e Futsal Azeméis, que também luta pela permanência. "Vão ser dois jogos muito difíceis. Na primeira volta, empatámos ambos, em casa contra o Dínamo e fora contra o Azeméis, mas esse resultado não é positivo para nós de momento. Vamos ter mesmo que vencer", apontou. A vontade de manter o Candoso na Liga Placard é maior do que as adversidades que a equipa tem encontrado. E é com o objetivo de honrar o clube que os jogadores têm trabalhado. "Tanto eu como os meus colegas vamos acreditar até ao final que será possível garantir a permanência de um clube que tem sido excecional com todos os jogadores", concluiu.