Um brasileiro encantado em Portugal: "Reencontrei-me com o futsal e com a vida"

Schutt, brasileiro de 23 anos, é dono e senhor da baliza do Quinta dos Lombos e contou a O JOGO que atuar no Velho Continente era uma das grandes ambições.

A jogar mais tempo do que nunca, Schutt, 23 anos, é parte importante da grande campanha do Quinta dos Lombos, que ocupa o quinto lugar da Liga Placard. Esta é a primeira temporada do brasileiro, que sempre ambicionou uma aventura na Europa, fora do seu país.

"Sempre quis jogar em Portugal e sempre surgiram convites, mas sentia que não era altura certa. No ano passado, achei que estava na altura de sair e abraçar um novo projeto. Vim para cá para oferecer uma vida melhor à minha família e para reencontrar-me. Nos Lombos, reencontrei-me com o futsal e com a vida", conta o guarda-redes, que regista 21 jogos até ao momento e sente estar no melhor momento da carreira. "Felizmente comecei bem a época e a equipa está a fazer uma grande campanha. Sim, posso dizer que é um dos melhores momentos da minha carreira. Estou a ter os minutos que queria", sublinha.

O sonho de uma profissão ligada à bola está presente na mente de muitos jovens, que geralmente preferem o futebol. Schutt ainda chegou a experimentar o campo grande, mas rapidamente percebeu que o seu amor residia na quadra e não nos relvados. "Joguei algum tempo futebol e futsal, mas não era guarda-redes. Comecei a avançado, depois fui médio, mas quando fui para a baliza comecei a ganhar o gosto pela posição. Era o meu lugar! Aos 15 anos senti que a minha vida iria passar pelo futsal", conta o brasileiro.

Nem tudo é um mar de rosas na vida de um atleta e os maus momentos também já bateram à porta do guarda-redes. Em 2019, Schutt perdeu a mãe repentinamente e viu um colega de equipa do Corinthians ser assassinado. Depois disso, o brasileiro refugiou-se no futsal e trabalhou com unhas e dentes para chegar ao topo e tentar sarar uma ferida profunda. "Tive que me adaptar. O futsal foi o meu amigo e dei tudo. Foquei-me a 200% e atingi o patamar pretendido, mas espero chegar mais longe. Eu sabia que um dia seria recompensado", diz.