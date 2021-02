UEFA pune Noruega com 5-0 nos dois jogos que falhou rumo ao Euro2022

Portugal, que defende o título de campeão da Europa, estreou-se na sexta-feira com empate 2-2 ante a Polónia, em Mafra, e quarta-feira visita o seu adversário, em Lodz

A UEFA puniu esta segunda-feira a Noruega com duas derrotas, por 5-0, for falhar os dois jogos com a República Checa, no grupo 8 de apuramento para o Euro2022 de futsal, que integra Portugal.

Devido à situação grave da pandemia da covid-19 na Europa, a federação norueguesa decidiu não viajar para a República Checa, pelo que a UEFA a acusou de ser "responsável pela não realização dos jogos".

A Noruega já tinha anunciado que disputaria todos os desafios de qualificação fora do seu território, porém, a sua decisão de não viajar impediu a realização dos mesmos na sexta-feira e esta segunda-feira.

Portugal, que defende o título de campeão da Europa, estreou-se na sexta-feira com empate 2-2 ante a Polónia, em Mafra, e quarta-feira visita o seu adversário, em Lodz.

Após os desafios com a Polónia, seguem-se dois com a República Checa em março e outros tantos em abril com a Noruega.