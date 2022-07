Ucrânia supera Hungria pelo bronze do Europeu de futsal feminino

Ucranianas melhoraram o quarto lugar atingido em 2019

A Ucrânia garantiu este domingo a medalha de bronze da segunda edição do campeonato da Europa de futsal feminino, melhorando o quarto lugar de 2019, ao derrotar a estreante Hungria, por 2-1 no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Num duelo entre seleções vizinhas, as ucranianas já venciam ao intervalo pela margem mínima e materializaram o seu ascendente com golos em cada parte de Yuliya Tytova e Snezhana Volovenko, enquanto Viktória Horváth reduziu distâncias para as magiares.

A Ucrânia, quinta colocada do ranking europeu, sucedeu no derradeiro lugar do pódio à Rússia, que foi excluída da fase final da competição face à invasão militar daquele país de Leste, sendo substituída pela Hungria, sexta da tabela da UEFA.

Dois dias após terem sido goleadas nas meias-finais pela Espanha (9-0), as ucranianas, que voltaram a trazer bandeiras do país às costas na hora do hino nacional, impuseram um ritmo elevado com bola e foram subindo em fulgor ofensivo até desfazerem o nulo.

Entre defesas da guardiã magiar Lilla Torma, que se tinha evidenciado na derrota com Portugal (6-0), Yuliya Tytova tabelou com Sofia Ruban ao nono minuto para o momento capital da primeira parte, na qual rareou a ação junto à baliza de Viktoriia Sagaidachna.

O reatamento iniciou com o 2-0 da Ucrânia, aos 23 minutos, num canto batido na direita por Yuliya Tytova para o tiro cruzado de Snezhana Volovenko, perante o esforço da Hungria em lograr, pelo menos, o primeiro golo de sempre numa fase final do Europeu.

Tamás Frank introduziu Zsuzsanna Folk como guarda-redes avançada a seis minutos do fim e foi recompensado aos 39, quando Viktória Horváth bateu Viktoriia Sagaidachna de longe, mas sem forçar o conjunto de Oleg Shaytanov a ter de disputar o prolongamento.