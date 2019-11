Três roturas e 22 meses depois, eis o regresso de Bruno Cintra

Jogador de Futsal do Braga/AAUM esteve quase dois anos lesionado

Foi a 30 de dezembro de 2017, num jogo frente ao Belenenses, que Bruno Cintra, então a atravessar um grande momento de forma, sofreu uma rotura dos ligamentos no joelho direito. A recuperação demorou seis meses e o ala pensava voltar em 2018/19.

No entanto, Cintra ressentiu-se e tornou a romper os ligamentos logo na pré-temporada, tendo estado parado até ao final desse ano. Quando se preparava para regressar, o brasileiro tornou a lesionar-se num treino e só voltou a pisar as quadras no fim de semana passado, na vitória do Braga/AAUM, por 4-2, na casa do Eléctrico. "Estava no melhor momento da carreira e foi muito triste. A vez que me custou mais foi a terceira. Aí pensei em desistir. Fui falar com o fisioterapeuta, mas ele deu-me força, relatou-me outros exemplos e agarrei-me aos colegas de equipa, à família e à religião para superar isto tudo", conta.

Bruno Cintra já estava a treinar há mês e meio e, por isso, a ansiedade era enorme. "Fui perdendo o medo em cada treino. No sábado estava muito ansioso, mas depois de entrar foi como se nada tivesse acontecido", afirma. Por agora, o joelho não está a dar dores de cabeça. "Sinto-o estável e diferente das outras vezes", acrescenta.

Antes da lesão, Bruno Cintra chegou a ser associado ao Sporting. "Na altura contactaram-me, mas não foi nada demais. Tinha contrato com o Braga e o meu pensamento só estava no clube", assegura. Natural de Fortaleza, o jogador, que entrou para o futsal com cinco anos, espera voltar ao nível que exibia antes dos infortúnios e acredita que poderá ser um bom reforço interno e uma "ajuda muito boa" para a equipa de Paulo Tavares.