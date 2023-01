Treinador do Sporting: "Estamos a dividir jogos com uma equipa de topo"

Declarações de Márcio Marcelino, no final do encontro com o Sporting (6-2), referente às meias-finais da Taça da Liga feminina de futsal

Reação ao desaire: "Foi um jogo marcado pela eficácia. Sinto que a diferença de golos no resultado não condiz com o que aconteceu em campo. Estivemos bem, mas a experiência do adversário fez a diferença. As jogadoras deram uma boa réplica, tivemos várias situações para fazer golos, mas infelizmente não conseguimos marcar mais, e com adversárias deste nível fica complicado."

Mensagem para o futuro: "Ainda assim, mostrámos que já estamos a dividir jogos com uma equipa de topo como é o Nun"Álvares, e em vários momentos até estivemos por cima do jogo".