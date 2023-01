Treinador do Nun"Álvares: "Fomos competentes, demos a volta ao marcador"

Redação com Lusa

Declarações de Pedro Nobre, no final do encontro com o Sporting (6-2), referente às meias-finais da Taça da Liga feminina de futsal

Reação e final: "Creio que entrámos melhor, mas o Sporting fez um golo após um erro nosso. Fomos competentes, demos a volta ao marcador, perante um bom adversário, que nos criou dificuldades. Cumprimos o objetivo de estar na final e agora temos de recuperar para o próximo duelo, que será duro [frente ao Benfica]."

Elogios ao grupo: "Tenho um grupo muito forte e experiente, que soube corrigir algumas coisas que não tinha feito bem na última jornada do campeonato. Estamos muito unidos, e espero que este domingo Fafe venha em peso apoiar-nos".