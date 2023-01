Treinador do Novasemente admite: "Benfica, a espaços, foi melhor"

Redação com Lusa

Declarações de Ricardo Rodrigues, no final do encontro com o Benfica (3-0), referente às meias-finais da Taça da Liga feminina de futsal

Reação ao desaire: "Parabéns à minha equipa, fez um jogo fantástico, mas o Benfica, a espaços, foi melhor, com a sua qualidade individual. Criámos dificuldades ao adversário, mas tivemos dois erros na primeira parte, que resultaram nos golos do Benfica, e que nos condicionaram a estratégia."

Balanço: "Satisfeito com a equipa, acreditámos do início ao fim, e parabéns ao Benfica, foi um justo vencedor, mas nós tivemos sempre uma palavra a dizer no jogo".