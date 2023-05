Treinador do Mação sobre a polémica: "Estamos a ser tidos como causadores, mas somos as vítimas"

A vitória do Mação diante do Benavente, por 60-0, a contar para a I divisão da AF Santaré, está a gerar enorme polémica

Treinador do Mação sobre a polémica: "Estamos a levar com balas de uma guerra que não é nossa"

A vitória do Mação diante do Benavente, por 60-0, a contar para a I divisão da AF Santarém, além de robusta e pouco comum, está a ser alvo de uma longa polémica nas redes sociais. Este resultado deu o título de campeão à formação de Mação, que conseguiu reverter a desvantagem de -33 golos em relação ao Vitória de Santarém.

É importante referir que nas distritais o jogo tem 70 minutos, 35 para cada parte, sem que o cronómetro pare. Apesar disso, o resultado também pode ser explicado pelo número de jogadores do Benavente: apenas três, um guarda-redes e dois jogadores de campo.

O treinador do Mação, José Ferreira, admitiu a O JOGO que "ninguém sonha ser campeão desta forma", mas negou, e até frisou ter sido ofensivo, falar-se em corrupção. "Estamos a levar com balas de uma guerra que não é nossa. Estamos a ser tidos como causadores, quando somos as vítimas", começou por dizer o técnico que lamentou que se coloque em causa o trabalho da equipa.

"Há quem pense que isto caiu do céu, mas não podemos resumir um campeonato de 22 jornadas ao que aconteceu na última. Agora, vamos ver como isto corre, mas quando a poeira acalmar vamos até às últimas consequências para defender o nome do clube. Não podemos deixar em claro as acusações graves que temos sido alvo".