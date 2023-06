Treinador do Benfica: "Quem não viu o jogo em Fafe pode tentar iludir-se..."

Redação com Lusa

Declarações de Alexandre Pinto, treinador do Benfica, após a vitória caseira por 4-1 frente ao Nun'Álvares, no terceiro jogo da final do campeonato feminino de futsal.

Análise: "Depois da derrota em Fafe, quem não viu o jogo pode tentar iludir-se e dizer que não estivemos assim tão bem. É verdade que falhámos algumas coisas, mas sobretudo falhámos na finalização. Depois dessa derrota, impunha-se uma resposta. As minhas jogadoras hoje deram essa resposta, pela forma como empurraram a equipa adversária para junto da sua baliza, pela forma como jogaram 20 minutos em cima do Nun'Álvares. Criámos uma dúzia de oportunidades até ao intervalo para fazer o golo. Acabaram por demonstrar o que queríamos. Ganhámos, fomos superiores. O nosso adversário criou-nos algumas dificuldades no últimos 12 minutos, a jogar em cinco para quatro. E acabou por ser a única estratégia em que conseguiram ter bola, mas defendemos de forma organizada".

Próximo jogo pode ditar título para o Benfica: "Vamos para o quarto jogo respeitando muito o Nun'Álvares, mas querendo acabar com o campeonato já no próximo sábado. Vamos a Fafe mais confiantes do que estávamos ontem".