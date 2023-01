Treinador do Benfica: "Esta não é uma prova para fazer exibições exuberantes"

Redação com Lusa

Declarações de Alexandre Pinto, no final do encontro com a Novasemente (3-0), referente às meias-finais da Taça da Liga feminina de futsal

Reação à vitória: "Esta não é uma prova para fazer exibições exuberantes, mas sim para cumprir objetivos, e fizemos isso. Tivemos maturidade na primeira parte e na segunda, mesmo não estando tão bem, também por mérito do adversário, que nos criou dificuldades. Ainda marcámos mais um golo e mantivemos e coesão não sofrendo, que é também importante."

Relaxamento: "Nunca houve relaxamento. Cumprimos a missão, mesmo sem fazer uma exibição deslumbrante".