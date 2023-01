Treinador do Benfica após derrota: "O Sporting estava contra as cordas"

Declarações de Pulpis, treinador do Benfica, após a derrota por 6-4 com o Sporting.

Entrada: "A entrada não foi boa, nos primeiros minutos. Tivemos quatro ou cinco situações muito claras e muitas defesas incríveis do Guitta. A entrada não foi boa em intensidade, mas não merecíamos esse castigo. O melhor foi a reação ao 3-0, ninguém seria capaz de fazer aqui o que nós fizemos."

Empate 3-3 depois de estar a perder 3-0: "Com 3-3, o Sporting estava contra as cordas. Tivemos várias ocasiões, mas encontraram-se com o golo na própria baliza do Arthur, que nos fez muito dano. Voltámos a perder o controlo e a cabeça. Tínhamos cinco faltas e, depois, foi muito complicado. Fica uma mágoa. Fomos muito penalizados em cada erro e essa foi a grande diferença hoje. Tivemos muitas situações, não aproveitámos e, no fim, o futsal é isto. O Sporting teve mais eficácia."

Diferença da primeira para a segunda parte: "[Na primeira parte] Estávamos a perder muitas bolas divididas. O Sporting coloca muita intensidade, é um dos seus pontos fortes. Faltou-nos, na primeira parte, ter essa agressividade. Estávamos a perder 3-1 para intervalo, mas tínhamos mais ocasiões de golo e mais remates. Faltava acerto. Tratámos de subir a intensidade na defesa, não conceder ocasiões de contra-ataque e seguir a fazer o mesmo. Estávamos a fazer ocasiões e o golo tinha de chegar. Com 3-3, estava o jogo mais para nós do que para eles. O Sporting é uma equipa muito prática e que aproveita muito bem as suas oportunidades."

