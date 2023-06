Treinador desaparece na véspera de um jogo decisivo

Ricardo Sobral falhou um jogo do Nápoles Futsal e foi apresentado como selecionador do Iraque no mesmo dia.

É uma situação insólita que chega do futsal italiano. O treinador do Nápoles Futsal desapareceu na véspera da sua equipa disputar o terceiro e decisivo jogo das meias-finais do principal campeonato local, tendo já ontem (dia do referido desafio) os responsáveis transalpinos percebido que o técnico se encontrava no Iraque, acabado de ser apresentado como... novo selecionador do país.

Ricardo Sobral, conhecido por Cacau, é brasileiro e tinha chegado a Nápoles no início desta época. A sua fuga apanhou toda a gente de surpresa, até porque ficou subitamente incontactável, depois de orientar o penúltimo treino. O Nápoles Futsal perdeu o jogo com o Feldi Eboli e foi eliminado.