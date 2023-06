Treinador Carlos Teixeira acompanha futsal do Torreense no regresso à elite

Redação com Lusa

Renovação anunciada esta quinta-feira.

O técnico Carlos Teixeira vai acompanhar a equipa de futsal do Torreense no regresso à elite portuguesa, anunciou esta quinta-feira o emblema de Torres Vedras.

O treinador, de 53 anos, guiou a equipa à conquista do inédito título no segundo escalão na temporada passada, tendo efetuado um registo de 27 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

Carlos Teixeira avança, desta forma, para a terceira temporada consecutiva no clube, que espera agora "continuar a fazer história e cimentar a posição do Torreense entre os maiores do futsal português".