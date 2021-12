Afonso Jesus quer Portugal "bem preparado" para dois jogos particulares "muito renhidos" com Espanha, com vista à participação no Euro'2022 de futsal.

O ala Afonso Jesus disse esta quinta-feira que Portugal tem de "preparar-se muito bem" para os dois encontros particulares bastante "renhidos" diante da Espanha, com vista à participação no Euro'2022 de futsal.

A comitiva lusa chegou esta quinta-feira a Málaga, onde vai realizar as duas partidas com a seleção espanhola, que se inserem na preparação de ambos os conjuntos para o Euro'2022, a realizar de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, nos Países Baixos.

"Trata-se de uma seleção com muita história e com jogadores de muita qualidade, muito organizada, que a qualquer momento nos pode surpreender e, por isso, nós temos de estar muito alerta e muito bem preparados", começou por dizer o atleta do Benfica, citado pelos meios da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Para o jogador da equipa das "quinas", de 23 anos, que também joga como fixo, a conquista do Mundial este ano "não traz qualquer vantagem a Portugal para estes dois jogos de preparação", pelo que é preciso "encará-los sempre com a mesma responsabilidade".

"Temos de encarar o jogo com a mesma responsabilidade, sabendo que temos as nossas armas e que temos o nosso trabalho, mas que do outro lado também está uma seleção com muito valor, com jogadores de muita qualidade, muito organizada. Vão ser dois jogos muito bons, de muita qualidade e muito renhidos", perspetivou Afonso Jesus, que soma 22 internacionalizações pela equipa principal lusa.

Estes serão os dois últimos jogos de preparação da seleção nacional antes de o selecionador Jorge Braz revelar, no final de dezembro, a lista definitiva de convocados para o Euro'2022.

Portugal integra o grupo A, juntamente com as seleções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia. A seleção espanhola disputa o grupo D, juntamente com a Bósnia-Herzegovina, Azerbaijão e Geórgia.