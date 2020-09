"Trabalho todos os dias para estar neste espaço", diz Mário Freitas

Redação com Lusa

O ala da seleção portuguesa de futsal Mário Freitas considerou esta terça-feira que o estágio está a correr bem e que serve para relembrar os processos de jogo e preparar a fase de qualificação para o Europeu.

"É uma enorme felicidade e um privilégio estar de volta a este espaço. Estamos a relembrar os processos de jogo que não estavam tanto na nossa memória e agora toca a preparar a fase de qualificação para o Europeu", disse Mário Freitas, que assume estar preparado para um ano muito exigente pela seleção nacional, que regressou hoje aos trabalhos com mais duas sessões, de manhã, no Pavilhão dos Leões Porto Salvo e, à tarde, no Pavilhão Desportivo dos Lombos.

A seleção portuguesa vai participar na fase de qualificação para o Campeonato da Europa, a jogar em casa e fora diante Noruega, da Polónia e da República Checa até abril de 2021, e na fase final do Campeonato do Mundo, na Lituânia, entre 12 de setembro e 03 de outubro do próximo ano.

"É um ano de grande exigência, mas estamos a lidar bem com essa situação. Quem está neste espaço sabe sempre que a exigência é sempre máxima", referiu o ala de 30 anos, da Associação Desportiva do Fundão.

Acerca da sua convocatória, sente-se um privilegiado: "É sempre como se fosse a primeira vez, é sempre especial. Trabalho todos os dias para estar neste espaço. Confesso que já tinha alguma saudade de estar aqui com a família da seleção. Estão aqui 20 jogadores e há outros de muita qualidade que ficaram de fora. Felizmente, para o "mister' e para a nossa seleção, há muita qualidade no nosso país e muita gente pronta a entrar na convocatória".

A seleção nacional de futsal está a realizar um estágio de preparação que decorre até quarta-feira na Cidade do Futebol, estágio esse que marca o regresso à atividade, desde a última concentração que decorreu em fevereiro, altura em que alcançou, na Póvoa de Varzim, o apuramento para o Campeonato do Mundo.