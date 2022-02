Torreense anuncia Carlos Teixeira como novo treinador da equipa de futsal

Técnico de 51 anos estava no AMSAC, do segundo escalão.

O Torreense anunciou esta terça-feira Carlos Teixeira como novo treinador da equipa de futsal. O técnico de 51 anos estava ao comando do AMSAC nas últimas duas épocas e meia, deixando a equipa no topo do segundo escalão.

"Iniciou a sua carreira como treinador na formação do Belenenses, seguindo-se passagens pelo Vitória FC, Piedense e Ismailitas. No total esteve 15 anos no Belenenses, tendo regressado em 2009 para orientar a equipa de sub-19, assumindo na época 2012/13 o comando da equipa principal do histórico do futsal nacional, onde permaneceu até 2018. Operou o regresso do Belenenses ao primeiro escalão e alcançou por três ocasiões a fase de play-off da Liga Placard, contando ainda com duas participações na Taça da Liga, competição em que atingiu por uma vez a meia-final", descreve o clube de Torres Vedras, em comunicado.

O Torreense ocupa atualmente o 13.º e penúltimo lugar no principal escalão do futsal português, com dez pontos alcançados em 15 jogos.