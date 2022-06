Tomás Paçó: "Sabe muito bem ganhar no play-off ao nosso eterno rival"

Declarações do jogador Tomás Paçó após o Sporting sagrar-se este sábado bicampeão nacional de futsal, ao impor-se novamente ao Benfica, em casa, por 4-3, no terceiro jogo da final do play-off do campeonato.

Sensação: "É uma alegria enorme, uma época difícil, com muitos jogos, em que muitos jogadores estiveram no Europeu com a Seleção, com muitas paragens. Sabe muito bem ganhar 3-0 no play-off ao nosso eterno rival, em nossa casa, com um ambiente espetacular. Há muito tempo que o João Rocha não tinha este ambiente. Estou muito feliz e quero festejar muitos mais títulos ao pé desta gente."

Uma palavra para esta época: "Acho que não há nenhum adjetivo: isto é o Sporting. No ano passado, conseguimos ganhar mesmo todas as competições; infelizmente, este ano, fomos vice-campeões da Champions, o que é muito bom, também, mas o mais importante é que ganhámos tudo em Portugal, fizemos o pleno em Portugal."