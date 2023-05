Tomás Paçó: "Agradecer aos meninos de azul e aos meninos de fato pela verdade desportiva"

Golo anulado que daria o 2-1 ao Sporting mereceu críticas por parte dos leões. Tomás Paçó visou os árbitros e os dirigentes da UEFA.

No final do jogo, através das redes sociais, Tomás Paçó deixou uma mensagem em que acusa os árbitros Ondrej Cerny e Cédric Pelissier e os dirigentes da UEFA de terem alterado a verdade desportiva no jogo entre o Sporting e o Palma Futsal, da final da Liga dos Campeões de futsal. Os leões queixam-se do golo anulado que daria o 2-1, na segunda parte.

"Agora de cabeça fria, agradecer aos meninos de azul [árbitros] e aos meninos de fato pela verdade desportiva!", escreveu Tomás Paçó, num tweet entretanto eliminado.

Depois de um empate 1-1, o Sporting perdeu nos penáltis (5-3).