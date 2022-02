João Matos falou no Palácio de Belém, com palavras de carinho e admiração para com Jorge Braz, selecionador português de futsal.

O capitão da seleção portuguesa de futsal bicampeã da Europa disse esta segunda-feira que os cerca de "30 grandes guerreiros" presentes no Palácio de Belém "personificam muito o que é ser português na ambição, garra, superação, união e talento".

"Estivemos há quatro anos aqui e não há duas sem três. Tocámos o céu, subimos ao topo de uma montanha e novamente chegámos lá. Diz-se que as grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros e aqui estão sensivelmente 30 grandes guerreiros, que personificam muito o que é ser português, na ambição, garra, superação, união e no talento. Aliás, um grande talento que, você, há quatro ou cinco meses disse que Portugal tem muito, em diversas áreas. E temos muito, somos muito grandes", começo por afirmar João Matos, dirigindo-se ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O capitão da equipa portuguesa, que no domingo venceu a Rússia, por 4-2, para revalidar o título europeu, falou "em nome dos 14 atletas" na receção à comitiva nacional no Palácio de Belém, onde fez questão de publicamente enaltecer o trabalho do treinador Jorge Braz.

"A forma como nos conduz, como nos prepara, a forma organizada e pensada que leva a todo este processo e depois aquele ar de amigo que tem sempre uma palavra de incentivo, motivação. Todos nós temos um carinho muito especial por este senhor, devemos-lhe muito e certamente ele também se sente muito agradecido por aquilo que nós lhe damos. Mas, o lado de família que tanto falamos é sincero e este senhor faz mesmo parte da história de Portugal e da nossa história, enquanto atletas", defendeu o jogador.

Depois de endereçar os "parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, "por aquilo que tem proporcionado à seleção, aos jovens, a forma como investe na formação e em competições de formação", já tendo "reflexos nesta seleção, com estes jovens promissores, talentosos e com enorme potencial", João Matos afirmou que a equipa também vai acompanhar "de forma emocionada a construção de um pavilhão na Cidade do Futebol para as seleções nacionais".

A encerrar os seus agradecimentos perante o Presidente da República, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da comitiva da Federação Portuguesa de Futebol, liderada pelo presidente Fernando Gomes, o capitão dos bicampeões europeus deixou ainda "uma palavra de ambição para a seleção feminina que no próximo mês disputa a fase final do Europeu".

"Que sejam elas que daqui a um mês e meio estejam aqui no nosso lugar, que bem merecem e trabalham também de uma forma exaustiva para serem as melhores", destacou João Matos, acrescentando: "Acredito muito que a união, as emoções interligadas nos levam ao sucesso e isto é ser muito português. É dar as mãos uns pelos outros, ir à guerra, lutar e, no final, está aqui".