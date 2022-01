"Todos são importantes, independentemente dos nomes e do tempo de jogo"

Zicky, no Portugal-Países Baixos

Redação com Lusa

Declarações de Zicky, no final do Portugal-Países Baixos (4-1), no Europeu de futsal.

Jogo: "Entrámos a ganhar no jogo, era uma coisa que queríamos. Mostrámos o poder da nossa equipa, que está de parabéns pela exibição."

Europeu: "A equipa está confiante. Isto é um Europeu e todos os jogos vão ser muito difíceis. É preciso estarmos concentrados a todos os níveis para obter a vitória. Estamos bem e focados no nosso processo. É com essa confiança que encaramos os jogos."

Família: "Todos, de certa maneira, são importantes, independentemente dos nomes e do tempo de jogo. É sempre bom ter a família reunida."