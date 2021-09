Afonso Jesus diz que Portugal quer manter processo e princípios no Mundial de futsal

O fixo Afonso Jesus afirmou que a seleção portuguesa de futsal pretende manter o processo e os princípios apresentados na vitória frente à Tailândia, por 4-1, em antevisão ao duelo com as Ilhas Salomão.

"Queremos continuar o nosso caminho, continuar o nosso processo, os princípios e sermos nós próprios", sublinhou no final de mais uma sessão de treino em Kaunas, um dia depois da estreia no Mundial.

Pela frente, estão as Ilhas Salomão, que, na teoria, são a equipa mais frágil do grupo, embora o selecionador Jorge Braz tenha vindo a alertar para a irreverência do rival.

"Avaliámos o adversário e viemos com os nossos objetivos muito bem focados. Viemos para ganhar os três jogos, vamos olhar jogo a jogo, e este será mais um para conquistar os três pontos e continuarmos o nosso caminho no Mundial", disse o atleta do Benfica.

Afonso Jesus, de 23 anos, efetuou o seu primeiro jogo numa fase final pela seleção de Portugal na segunda-feira, falando de uma sensação "muito boa", uma "experiência incrível" e um "sonho tornado realidade", culminado com um triunfo dos portugueses, apesar de um susto inicial, quando a equipa asiática marcou primeiro, aos 16 minutos.

"Tivemos muita paciência. Nunca desfocámos dos nossos princípios e processos. Acabou por acontecer naturalmente. A partir do momento em que entrou o primeiro golo, também aumentou a confiança e acabámos por dilatar o resultado", explicou.

O treino já contou com os alas Pauleta e Tiago Brito, chegados na segunda-feira à Lituânia, após um período de isolamento devido à pandemia da covid-19, o que deixa o selecionador Jorge Braz com o grupo todo à disposição para encarar o próximo jogo.

Portugal segue no segundo lugar do Grupo C, com os mesmos três pontos de Marrocos, que goleou por 6-0 as Ilhas Salomão, próximo adversário da formação das "quinas", em embate marcado para quinta-feira (16:00 de Lisboa), também em Kaunas.