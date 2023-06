Tetos salariais impostos na equipa de futsal do Sporting

Taynan regressa por poder fazer a posição de ala e pivô: é forma de apostar na formação e gastar menos.

O orçamento para 2023/24, aprovado em Assembleia Geral pelos sócios do Sporting, com 72,76% de votos a favor, terá um aumento do dinheiro para as modalidades, de 11,7 para 11,9 M€. O valor de 1% de crescimento é uma margem mínima de investimento e destina-se a melhorar condições de treino de modalidades menos conhecidas do Sporting e anda longe dos 13% de aumento de 2022/23, na altura uma clara aposta na melhoria salarial de ativos das principais modalidades de pavilhão.

Em 2023/24, mesmo sem querer retirar competitividade às estruturas, são necessários ajustamentos e a formação de futsal, tricampeã nacional e vencedora de duas Ligas dos Campeões nos últimos cinco anos, é uma das que tem o teto salarial estabelecido e na qual estão a evitar-se grandes evoluções nos honorários. Guitta, guarda-redes, saiu por isso mesmo, Erick, canhoto, vai para o Barcelona e também Miguel Ângelo e Esteban Guerrero, este apontado ao El Pozo, deverão sair dos leões.

Taynan regressa por poder fazer a posição de ala e pivô: é forma de apostar na formação e gastar menos. "Guitta recusou a proposta com o mesmo salário, pois queria receber mais 40 por cento. Não temos capacidade para esses salários", disse Salgado Zenha, vice-presidente, na AG.