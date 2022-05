Pulpis: "Não vou mentir, este não era o jogo que queríamos jogar"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o ACCS (2-5), referente ao encontro de terceiros e quartos lugares da Liga dos Campeões

Reação à vitória: "Não vou mentir, este não era o jogo que queríamos jogar. Acho que fizemos por isso, mas não conseguimos. A nível mental, foi um jogo muito difícil, custou-nos a focar, a entrar no jogo. A equipa estava muito em baixo mentalmente, após a derrota nas meias-finais. Mas pouco a pouco fomos entrando no jogo e criando ocasiões. Foi uma vitória merecida, mas num jogo muito difícil que não queríamos jogar.

Balanço da Champions: "É certo que terminamos esta edição da Liga dos Campeões sem perder nenhum jogo no tempo regulamentar, mas, repito, o objetivo era ganhar. Estamos muito desiludidos. Estávamos muito esperançosos de poder levar este troféu para a Luz, de estarmos, no mínimo, na final. Custa muito, ainda por cima da forma como nos escapou esse jogo [das meias-finais]. Vai levar tempo a sarar esta ferida."