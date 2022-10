"Tenho um orgulho enorme pelo reconhecimento que o país vai tendo pela Seleção"

Declarações de Jorge Braz, selecionador de Portugal, após a vitória frente à Bielorrússia (5-3), do grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Campeonato do Mundo de futsal.

Análise ao jogo: "Houve muito mais Portugal no jogo, num início não tão português. Não nos adaptámos à forma como a Bielorrússia entrou no jogo e tivemos um início hesitante. Nem sempre definimos bem, mas criámos situações suficientes para virarmos mais cedo o resultado. Ao intervalo foi só dizer-lhes para fazerem as coisas simples e bem feitas, para quebrarem a marcação individual. Eles fizeram isso muito bem. Perceberam, acataram e tentaram logo procurar as soluções. A vitória é totalmente merecida."

Reconhecimento: "Só controlamos o nosso processo. Tenho um orgulho enorme pelo reconhecimento que o país não só desportivo vai tendo pela seleção nacional, mas não podemos deixar que isso nos cause ruído."

Próximo jogo: "Na terça [frente à Lituânia] não há festa, mas um jogo duro como este para disputar."