Redação com Lusa

Declarações de Rui Cunha, treinador do Nun"Álvares, após a derrota por 4-3 frente ao Benfica, na final da Taça da Liga feminina

O jogo: "Sabíamos que era muito difícil, mas não impossível e entrámos, sinceramente, com o objetivo de ganhar a taça. Não conseguimos, mas não foi por falta de luta. Estas jogadoras são umas guerreiras e, apesar do cansaço extremo, conseguiram manter-se no jogo até ao fim. Estou-lhes muito agradecido. São espetaculares e mereciam o prémio. Tenho a certeza que os fafenses estão orgulhosos desta equipa."

Estratégia: "Fazia parte da estratégia tentar tirar profundidade ao ataque do Benfica e sair nas transições rápidas, mas, ora a transição não saía, ora a guarda-redes nos negava o golo. Na segunda parte tivemos de alterar a estratégia. Sabíamos que [as jogadoras do Nun'Álvares] iam estar extremamente cansadas devido ao jogo intenso de ontem [sábado, nas meias-finais], mas sinceramente não foi por isso [que a equipa perdeu]".