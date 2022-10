"Temos reagido bem às adversidades, mas temos de corrigir a nossa entrada nos jogos"

Redação com Lusa

Seleção de futsal está preparada para jogo "duro e exigente" contra Lituânia.

A seleção portuguesa de futsal realizou este domingo o primeiro treino em Kaunas, Lituânia, onde vai defrontar os anfitriões na terça-feira, com o ala Pany Varela a perspetivar um jogo exigente mas com os olhos na vitória.

"O jogo vai ter algumas semelhanças ao da Bielorrússia. Já observámos a Lituânia, tem uma forma de defender parecida e esperamos mais um jogo duro e exigente. A equipa técnica tem feito um trabalho fantástico na análise dos jogos. Temos de estar sempre em alerta, o adversário vai tentar sempre fazer alguma coisa diferente para nos surpreender. Temos de estar focados no nosso jogo, fazer bem as coisas simples e ser Portugal", lançou Pany.

Depois da vitória diante da Bielorrússia (5-3), a formação orientada por Jorge Braz, que é a atual campeã do mundo, procura mais um triunfo neste apuramento para o próximo Mundial, agora frente à Lituânia, na segunda jornada do grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Mundial'2024.

"Temos reagido bem às adversidades e conseguido dar a volta ao resultado, mas temos de corrigir a nossa entrada nos jogos. Todos sabemos que é sempre importante entrar a vencer e queremos impor o nosso jogo desde o início. A nossa mentalidade é sempre vencedora, temos de ter os níveis de concentração no máximo", sublinhou o atleta em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Além disso, o jogador de 33 anos considerou que as equipas chegam sempre aos jogos com Portugal com a motivação em alta.

"Face às conquistas que temos tido, os adversários chegam aos jogos com ainda mais vontade de nos vencerem. Mas isso tem de servir de motivação para nós. Queremos levar esta dinâmica vitoriosa em jogos oficiais o mais longe possível. Estamos a trabalhar para que isso se mantenha", referiu o internacional português, apontando para o facto de Portugal não perder em jogos oficiais desde 2016.