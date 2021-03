"Temos mais do que condições para passar este grupo em primeiro lugar"

Jogador do conjunto comandado por Jorge Braz reforçou confiança lusa no apuramento para o próximo Campeonato da Europa de futsal

O universal Afonso reconheceu, este domingo, algumas falhas da Seleção Nacional de futsal no empate no sábado com a República Checa, mas mantém-se convicto que Portugal pode apurar-se em primeiro lugar para o Euro'22.

"Tenho a certeza absoluta de que se fizermos as coisas que já vimos, que temos demonstrado em treinos e que demonstrámos no segundo jogo com a Polónia (3-0), temos mais do que condições para levar de vencida a República Checa e passar este grupo em primeiro lugar", disse o jogador, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal mantém-se em Lodz, na Polónia, onde empatou com os checos no sábado (3-3), tendo novo jogo agendado, da quarta jornada do grupo 8 de apuramento para o Europeu, para terça-feira, cumprindo assim a dupla jornada com a República Checa.

Para o jogador universal que hoje falou à assessoria da FPF, Portugal falhou no sábado "em coisas simples do jogo" e todo o grupo sabe o que fazer para ter um melhor desempenho na terça-feira frente ao mesmo adversário.

"Certamente vamos melhorar de forma a vencermos e a levarmos os três pontos para Portugal. Com certeza que melhorando esses pontos - tanto no ataque, como na defesa e algumas coisas tanto a nível individual como coletivo -, vamos conseguir o nosso objetivo", acrescentou.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final do Europeu, entre 19 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um "play-off", de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

Na qualificação do grupo 8, a República Checa lidera, com sete pontos, seguida de Portugal, com cinco, e da Polónia, com quatro, enquanto a Noruega, que a equipa das "quinas" defrontará em dupla jornada em abril, tem zero.

O jogo de terça-feira de Portugal com a República Checa, relativo à quarta jornada do grupo, tem início marcado para as 14 horas. (horas de Lisboa).