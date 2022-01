"Temos de esperar dificuldades de todas as seleções"

Redação com Lusa

Declarações de Bruno Coelho após o Ucrânia-Portugal (0-1), da terceira jornada do grupo A do Europeu'2022 de futsal, realizado esta sexta-feira na MartiniPlaza, em Groningen.

Primeiro objetivo cumprido: "O nosso primeiro objetivo está cumprido e conseguimo-lo com distinção. Estamos todos de parabéns pelo trabalho que temos vindo a desenvolver."

Análise: "Já sabíamos que a Ucrânia precisava de fazer pontos para se qualificar e as dificuldades que íamos encontrar. É uma seleção muito forte fisicamente, a aproveitar transições e falhas para contra-atacar. Estivemos bem e concentrados, conseguimos dar a volta a isso e sair do jogo com a vitória."

Dificuldades: "Todas as seleções estão bem preparadas e temos de esperar dificuldades de todas elas. Temos de estar preocupados e focados no nosso trabalho e tentar continuar a fazê-lo bem feito. Já jogámos contra a Finlândia e sabemos mais ou menos o que esperar. Também são muito fortes fisicamente, com um jogo muito físico. Temos de dar mobilidade e dinâmica ao jogo para conseguir criar desequilíbrios."