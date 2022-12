Taça de Portugal feminina: conhecido o alinhamento dos jogos da quarta eliminatória

Esta etapa da competição já conta com a participação dos clubes da Liga Feminina Placard de futsal.

Realizou-se, esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal feminina de futsal.

O Nun´Álvares, atual detentor do troféu (na final da última edição da prova, bateu o Benfica por 4-1 no desempate por grandes penalidades, após o empate a uma bola no fim do prolongamento), vai receber a Académica, enquanto as águias, pentacampeãs nacionais, jogam, em casa, diante do Caxienses. Nota ainda para o Sporting, que medirá forças com a Escola de Gondomar.

Confira o quadro completo dos encontros desta fase, que está agendada para 7 de janeiro:

Feijó - Maia

Quinta dos Lombos - Árvore

Sporting - Escola de Gondomar

São João - Juventus da Triana

Paulenses - Tebosa

Novasemente - Cinfães

Castromarinense - Atlético CP

Leões de Porto Salvo - Matosinhos

Núcleo do SCP de Pombal - Santa Luzia

Povoense - Parchalense

Vitória Santarém - Boticas

Castanheira - Pocariça

Arneiros - Águias Santa Marta

Golpilheira - União 1919

Benfica - Caxienses

Nun´Álvares - Académica