Taça de Portugal: Benfica elimina Torreense, da II Divisão, pela diferença mínima

Os encarnados e a formação do Quinta dos Lombos garantiram, este domingo, as duas últimas vagas nos "oitavos" da prova.

O Benfica, um dos líderes da Liga Placard, apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de futsal, após bater, fora de portas, o Torreense, da II Divisão, por 2-1.

Em Torres Vedras, o conjunto às ordens de Pulpis abriu o ativo aos 12": o guarda-redes brasileiro Léo Gugiel subiu na quadra, colocou a bola com precisão ao segundo poste e o compatriota Jacaré só teve de encostar. No minuto seguinte, Gonçalo Sobral dilatou a vantagem encarnada. A cinco segundos do final da partida, o ala Giovanny reduziu para a turma da casa.

No outro encontro deste domingo, que opôs duas equipas do principal escalão, o Quinta dos Lombos foi à quadra do Portimonense vencer por 6-3 e, desta forma, juntou-se a Sporting, Braga, Caxinas, Nacional, Fundão, Nun´Álvares, Retaxo, Candoso, Leões Porto Salvo, Ferreira do Zêzere, Modicus, Lusitânia dos Açores, AMSAC, Albufeira Futsal e ao já referido Benfica na próxima fase da competição, que, nas últimas quatro edições que se disputaram até ao fim, foi conquistada pela formação de Alvalade - em 2020/21, devido à pandemia, a prova não se concluiu.