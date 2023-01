Taça de futsal feminina: confira o sorteio da quinta eliminatória

Nun"Álvares, detentor do troféu, visita o Novasemente.

O Nun"Álvares, detentor da Taça de Portugal feminina de futsal, vai visitar em 11 de fevereiro o Novasemente, na quinta eliminatória da prova, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O encontro entre os detentores do título, segundos classificados no campeonato, e o Novasemente, quinto na Liga, é o principal destaque do sorteio, com o Benfica, líder do campeonato e vencedor de seis das oito edições concluídas da Taça, a visitar o Santa Luzia.

O Sporting recebe o Atlético, da II Divisão, com os primodivisionários Águias Santa Marta e Povoense a defrontarem-se por um lugar nos quartos de final, com o Quinta dos Lombos a receber o "secundário" Golpilheira.

Também o Feijó, do primeiro escalão, recebe um clube do segundo escalão, o Leões de Porto Salvo, e o Boticas, resistente de fora dos campeonatos nacionais, visita o Tebosa, também "secundário".

Os "oitavos" ficam completos com o jogo entre o Pocariça e o vencedor do jogo entre o S. João e a Juventus Triana.

Nun"Álvares ou Novasemente defrontam, na fase seguinte, Águias Santa Marta ou Povoense, enquanto Benfica ou Santa Luzia jogarão contra Feijó ou Leões de Porto Salvo, com Nun"Álvares e os "encarnados", finalistas em 2021/22, a só se poderem encontrar na final.

Depois dos "oitavos", os quartos de final estão marcados para 25 de fevereiro, com a final a quatro marcada para dia 01 de abril (meias-finais) e 02 de abril (final).

Programa dos oitavos de final, quartos de final e meias-finais da Taça de Portugal feminina de futsal:

- Quinta eliminatória (11 de fevereiro):

Tebosa (II) - Boticas (D).

Feijó (I) - Leões de Porto Salvo (II).

Santa Luzia (I) - Benfica (I).

Águias Santa Marta (I) - Povoense (I).

Sporting (I) - Atlético (II).

Novasemente (I) - Nun"Álvares (I).

São João (D) ou Juventus Triana (II) - Pocariça (D).

Quinta dos Lombos (I) - Golpilheira (II).

- Quartos de final (7 a 9 de fevereiro):

Jogo 1: Águias Santa Marta (I)/Povoense (I) - Novasemente (I)/Nun"Álvares (I).

Jogo 2: Sporting (I)/Atlético (II) - São João (D)/Juventus Triana (II)/Pocariça (D).

Jogo 3: Santa Luzia (I)/Benfica (I) - Feijó (I)/Leões Porto Salvo (II) .

Jogo 4: Tebosa (II)/Boticas (D) - Quinta dos Lombos (I)/Golpilheira (II).

- Meias-finais (1 de abril):

Vencedor jogo 2 - Vencedor jogo 3.

Vencedor jogo 4 - Vencedor jogo 1.

- Final (2 de abril):

Vencedor meia-final 1 - Vencedor meia-final 2.