Taça da Liga: Sporting, detentor do troféu, enfrenta o Elétrico

Redação com Lusa

Sorteio da final a oito foi realizado esta terça-feira.

O Sporting, detentor da Taça da Liga de futsal, vai continuar a defesa do troféu frente ao Elétrico, na final a oito, que vai decorrer entre 26 e 29 de janeiro, em Gondomar, Porto.

O sorteio realizado esta terça-feira na Cidade do Futebol, para as quartos de final nos quais já só restam equipas da Liga, ditou ainda que o Benfica vai receber os Leões de Porto Salvo.

O calendário fica completo com os desafios entre o Caxinas e o Braga, bem como o encontro entre o Ferreira do Zêzere e o Quinta dos Lombos.

A primeira meia-final vai opor o vencedor do Elétrico - Sporting ao do Ferreira do Zêzere - Quinta dos Lombos, enquanto a segunda vai emparelhar os bem-sucedidos nas partidas Caxinas - Sporting de Braga e Benfica - Leões de Porto Salvo.

Até ao momento, só dois clubes venceram o troféu, o Sporting, em quatro ocasiões, e o Benfica, em três.

- Emparelhamento dos quartos de final:

Elétrico FC - Sporting (Jogo 1)

Caxinas - Braga (Jogo 2)

Benfica - Leões de Porto Salvo (Jogo 3)

Ferreira do Zêzere - Quinta dos Lombos (Jogo 4)

- Meias-finais:

Vencedor Jogo 1 vs Vencedor do Jogo 4

Vencedor do Jogo 2 vs Vencedor do Jogo 3