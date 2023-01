Taça da Liga: Sporting capitaliza eficácia para avançar rumo às meias-finais

Equipa de futsal do Sporting

Redação com Lusa

O Sporting venceu esta quinta-feira o Eléctrico, por 2-0, nos quartos-de-final da Taça da Liga de futsal, num jogo em que os 'leões' capitalizaram a eficácia na primeira parte para garantirem o apuramento.

A equipa lisboeta, que é a atual detentora do troféu, foi quase sempre superior, perante um adversário que fez da coesão defensiva o seu grande trunfo, abrindo apenas duas brechas fatais, no espaço de um minuto, que Diogo Santos e Sokolov aproveitaram para fazer os golos do jogo.

Com este êxito, o Sporting tem encontro marcado, nas meias-finais de sábado, com o Quinta dos Lombos, que hoje venceu (5-1) o Ferreira do Zêzere.

Os 'leões' quiseram cedo trabalhar para esse objetivo, impondo um jogo de sentido único, ao instalarem-se na área do adversário e dominando as operações, não só na posse de bola, como, também, nos remates.

Diego Cavinato, num par de ocasiões, deixou as primeiras ameaças ao guardião do Eléctrico, numa ação complementada com um tiro de Erik Mendonça, numa das poucas brechas abertas pela defesa dos alentejanos.

Nesse aspeto defensivo, o conjunto de Ponte de Sor foi irrepreensível, armando um coeso bloco que o Sporting teve muitas dificuldades em derrubar, recorrendo, algumas vezes, à "ajuda" do guardião Guitta, que integrava as manobras ofensivas dos 'leões'.

Apesar de mais concentrado em travar as investidas do adversário, o Eléctrico também tentava explorar o contra-ataque e alguns lances de bola parada, para responder ao ascendente contrário, mas a definição final era uma pecha para o conjunto orientado por João Freitas Pinto.

Já o Sporting nunca tirou o "pé do acelerador" e acabou por dobrar a resistência do Eléctrico, já depois do quarto de hora.

Numa jogada tão simples como eficaz, Pany Varela descobriu Diogo Santos em boa posição, com o ala, que substituiu, à última da hora, Tomás Paçó na ficha de jogo, a tirar com classe um adversário do caminho e a atirar para o 1-0.

O tento sofrido fez o conjunto alentejano quebrar animicamente, acabando por vacilar na marcação, aos 17 minutos, permitindo que, na sequência de um canto, Diogo Santos voltasse a estar em evidência, mas desta vez assistindo Sokolov, para o russo desviar para o 2-0.

Para a segunda metade, o Sporting regressou em modo de gestão, mantendo o adversário pressionado, mas sem a velocidade que demonstrou na etapa inicial, o que permitiu ao Eléctrico adiantar-se um pouco mais na quadra.

A equipa alentejana continuava, no entanto, sem contundência necessária na definição dos seus ataques e só conseguiu criar alguns remates perigosos nos últimos cinco minutos, quando arriscou no 5x4, mas sem pontaria para fazer tremer um Sporting exímio a segurar a vantagem alcançada.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Eléctrico - Sporting, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Diogo Santos, 16 minutos.

0-2, Sokolov, 17.

Equipas:

Eléctrico: Diogo Basílio, Rúben Freire, Ferrugem, Tiago Cruz e Daniel Airoso. Jogaram ainda, Simi Saiotti, Ygor Mota e Peixinho.

Treinador: João Freitas Pinto

Sporting: Guita, Erick Mendonça, João Matos, Diego Cavinato e Pany Varela. Jogaram ainda, Zicky Tê, Pauleta, Sokolov, Alex Merlim, Esteban Guerrero e Diogo Santos.

Treinador: Nuno Dias.

Árbitros: Wilson Soares (AF Aveiro) e Bruno Araújo (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sokolov (10), João Matos (11), Simi Saiotti (20) e Daniel Airoso (32).