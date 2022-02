Nuno Dias é o treinador do Sporting

O Sporting, detentor da Taça da Liga de futsal, bateu hoje o Quinta dos Lombos, por 7-3, em jogo realizado no Pavilhão Municipal Joaquim Vairinhos, em Loulé, apurando-se para as meias-finais da sétima edição da prova.

A primeira parte do jogo, integrado na 'final a 8' que decorre na cidade algarvia até domingo, foi muito equilibrada: o Quinta dos Lombos marcou por Kaká (sete minutos) e Milton Dias (14) e o Sporting anulou as duas desvantagens, por João Matos (sete) e Merlim (17).

Depois do intervalo, os 'leões' foram mais fortes, ganhando diferença no marcador com golos de Pany Varela (26), Zicky (27), Tomás Paçó (29), Waltinho (37) e Cardinal (40), enquanto Murilo Duarte assinou o terceiro tento dos derrotados (37).

No jogo das meias-finais, agendado para sábado (17:30), o Sporting, que já venceu três vezes o troféu (2016, 2017 e 2021), vai defrontar o Eléctrico, que na quinta-feira tinha eliminado o Candoso (3-0).

O guarda-redes sportinguista Bernardo Paçó deu o mote com um remate nos primeiros 10 segundos da partida e Cavinato ameaçou pouco depois, mas o Sporting, líder do campeonato, não conseguiu dar sequência e até foi o Quinta dos Lombos, quinto na liga portuguesa, a aparecer com perigo na área "leonina".

Gonçalo Sobral, Rodriguinho e Murilo Duarte colocaram a defensiva sportinguista em sobressalto e o primeiro golo para a equipa de Carcavelos não demorou a surgir, aos sete minutos: Pany Varela demorou a afastar a bola e Kaká aproveitou para marcar.

O empate do Sporting chegou segundos depois, por João Matos, a passe de Cavinato, mas o jogo continuou equilibrado, com oportunidades desperdiçadas para ambos os lados.

O Quinta dos Lombos enviou uma bola à trave do Sporting, num lance em que Schutt tentou aproveitar o adiantamento de Bernardo Paçó (12) - muito nervoso na baliza, foi substituído por Guitta pouco depois -, antes do seu segundo golo, por Milton Dias, mas os 'leões' voltaram a reagir bem, com o tento de Merlim (17), após bom trabalho individual, a levar o jogo empatado para o intervalo.

O conjunto de Carcavelos reentrou melhor na partida, com Kaká, por duas vezes, e Gonçalo Sobral a colocarem Guitta à prova, mas seria o Sporting, com alguma eficácia, a marcar três golos de uma assentada, 'cavando' uma diferença decisiva.

Pany Varela colocou pela primeira vez os 'leões' em vantagem no jogo, aos 26 minutos, e depois foi Zicky a destacar-se, assinando o quarto golo numa recarga (27) e 'oferecendo' o quinto a Tomás Paçó.

O Quinta dos Lombos 'acusou' o rumo dos acontecimentos e perdeu o foco para conseguir incomodar o Sporting, com os últimos golos da partida, por Waltinho, Murilo Duarte e Cardinal, a surgirem quando os derrotados já utilizavam guarda-redes avançado.