Taça da Liga feminina: Nun"Álvares elimina Sporting e está na final

A formação nortenha, detentora do troféu, mostrou melhores argumentos do que as adversárias, sobretudo na finalização, e vai lutar pela revalidação do troféu no domingo (17:00), frente ao Benfica, que no outro jogo das meias-finais derrotou o Novasemente

O Nun´Álvares apurou-se este sábado para a final da Taça da Liga feminina de futsal, depois de vencer o Sporting 6-2, numa partida em que a formação de Fafe protagonizou uma reviravolta no marcador, ainda na primeira parte.

A formação nortenha, detentora do troféu, mostrou melhores argumentos do que as adversárias, sobretudo na finalização, e vai lutar pela revalidação do troféu no domingo (17:00), frente ao Benfica, que no outro jogo das meias-finais derrotou o Novasemente.

Nesta partida, a equipa 'leonina' até entrou melhor e, logo aos quatro minutos, numa recuperação de bola, esboçou uma bela jogada de combinação, finalizada, com frieza, por Débora Lavrador.

No entanto, a reação do Nun"Álvares foi demolidora e, em dois minutos, operou a reviravolta no marcador, primeiro com uma grande finalização de Cátia Morgado, após assistência de Taninha, aos oito, e depois, aos 10, com Liana Alves, numa jogada rápida, a assinar o 2-1.

A equipa da Fafe ficou, então, plena de confiança e chegou, logo depois, ao terceiro golo, numa execução primorosa de Carla Vanessa, a tirar uma adversária do caminho e rematar de primeira.

Ainda antes do intervalo, o Nun"Álvares praticamente sentenciou a partida, chegando ao 4-1, através de Pisko, a que o Sporting ainda tentou responder, com um forte remate de Kika, devolvido pelo poste.

No segundo tempo, as nortenhas entraram em modo de gestão, embora mantendo o domínio, tendo então se deparado com uma inspirada guarda-redes do Sporting Matilde Cristo, que foi aposta para este segundo tempo.

Do outro lado, as lisboetas não conseguiam ter uma resposta contundente e, aos 33 minutos, sofreram nova contrariedade, com a expulsão da guardiã Ana Cristina, que tinha entrado para o lugar da lesionada Matilde Cristo, tendo Cátia Morgado ampliado o marcador, aos 34.

Mesmo em dificuldades físicas, a jovem Matilde regressou à quadra numa fase em que o Sporting ia apostando no 5x4, com Nina ainda a reduzir para o 5-2, mas sem fazer tremer o Nun"Álvares, que, num remate de baliza a baliza da sua guarda-redes Maria Odete, fez o sexto golo da equipa nortenha e fechou o resultado.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Nun"Álvares- Sporting, 6-2.

Ao intervalo: 4-1.

Marcadoras:

0-1, Débora Lavrador, 04 minutos.

1-0, Cátia Morgado, 9.

2-1, Liana Alves, 10.

3-1 Carla Vanessa, 11.

4-1, Pisco, 20.

5-1, Cátia Morgado, 34.

5-2, Nina, 35

6-2, Maria Odete, 39.

Equipas:

Nun"Álvares: Maria Odete, Ana Pires, Cátia Morgado, Carla Vanessa e Pisko. Jogaram ainda, Taninha, Liana, Cátia Balona, Kaká e Ritinha.

Treinador: Pedro Nobre.

Sporting: Ana Cristina, Débora Salvador, Débora Queiroz, Carolina Pedreira e Kika. Jogaram ainda, Ana Alves, Lima, Margarida, Nina, Cristiana Costa, Bia, Inês Pombo e Matilde Cristo.

Treinador: Márcio Marcelino.

Árbitros: Jéssica Pedreiras e Tânia Silva.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cátia Balona (13) e Matilde Cristo (32). Cartão vermelho direto para Ana Cristina (33).