Surpresa: Quinta dos Lombos vence Sporting e está na final da Taça da Liga

Redação com Lusa

Os leões, que tinham conquistado o troféu nas últimas duas edições da competição, até começaram bem, cavando uma vantagem de dois golos

O Quinta dos Lombos assegurou pela primeira vez a presença na final da Taça da Liga de futsal, depois de vencer o Sporting, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após o 2-2 registado no final do tempo regulamentar.

Os leões, que tinham conquistado o troféu nas últimas duas edições da competição, até começaram bem, cavando uma vantagem de dois golos, ainda na primeira parte, mas permitiram uma reação estoica do Quinta dos Lombos, que resgatou igualdade na segunda etapa, e, motivado com isso, foi mais eficaz nos penáltis.

A equipa do concelho de Oeiras vai agora encontrar no jogo da final, este domingo (21h00), o vencedor da outra meia-final, esta noite (21h00) entre Benfica e Sporting de Braga.

Uma vez que o regulamento da prova não contempla prolongamento, as decisões foram no imediato para grandes penalidades, onde o Quinta dos Lombos só desperdiçou uma chance, enquanto os leões viram Erick rematar à barra e Zicky Tê permitir a defesa do guarda-redes, consumando a eliminação.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Sporting - Quinta dos Lombos, 2-2 no tempo regulamentar, 4-5 no desempate por grandes penalidades.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Sokolov, 07 minutos.

2-0, Rodriguinho, 17 (na própria baliza).

2-1, Eddy, 22.

2-2, Vicente, 30.

Marcadores no desempate por grandes penalidades:

0-1, Willian Carioca.

1-1, Diego Cavinato.

1-2, Kaká,

1-2, Erick Mendonça (à barra)

1-2, Tiaguinho (defesa do guarda-redes)

2-2, Pany Varela.

2-3, Murilo.

3-3, Diogo Santos.

3-4, Rodriguinho.

4-4, Alex Merlim

4-5, Telmo

4-5, Zicky Tê (defesa do guarda-redes)

- Sporting: Guitta, Erick Mendonça, João Matos, Diego Cavinato e Pany Varela. Jogaram ainda Hugo Neves, Diogo Santos, Sokolov, Alem Merlim, Zicky Tê e Gonçalo.

Treinador: Nuno Dias.

- Quinta dos Lombos: Schutt, Eddy, Rodriguinho, Willian Carioca e Murilo. Jogaram ainda Telmo, Danny, Tiaguinho, Vicente, Milton e Kaká.

Árbitros: Filipe Duarte (Lisboa) e Miguel Castilho (Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Erick Mendonça (24) e Panny Varela (33).