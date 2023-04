Sub-21: Portugal empata no primeiro particular com a Espanha

Igualdade a um no jogo realizado em Trancoso.

A seleção sub-21 portuguesa de futsal empatou esta terça-feira com a Espanha, a um golo, no primeiro de dois encontros de preparação entre as duas equipas, disputado no Pavilhão Muliusos de Trancoso.

A equipa espanhola esteve na frente do marcador, depois de Joana Pereira ter introduzido a bola na própria baliza, ao minuto 30.

O empate no marcador chegou nos instantes finais, numa jogada de insistência concluída por Inês Padinha.

O reencontro das duas formações está marcado já para esta quarta-feira, às 17h00, novamente no Pavilhão Multiusos de Trancoso.