Sub-19: Portugal goleia Bielorrússia no início da qualificação para Euro'2023

A seleção portuguesa de futsal de ​​​​​​​sub-19 começou, esta quinta-feira, a fase de qualificação para o Europeu com o pé direito, batendo a congénere bielorrussa por expressivos 9-0, num jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Fafe, em Braga.

Tiago Macedo e Pedro Marques fizeram três golos cada um, com Diogo Silva a bisar e Pedro Rocha a marcar o outro golo da equipa das quinas.

No final da partida, o selecionador luso, José Luís Mendes, destacou a superioridade demonstrada pelos seus pupilos no arranque da caminhada para o Euro'2023.

"Estivemos muito bem, é uma vitória justa, clara. Superioridade quase total da nossa equipa, fizemos um excelente jogo. Queremos ganhar os três jogos, fazer nove pontos. O primeiro objetivo está cumprido. Foi uma estreia muito boa, há que dar seguimento nos próximos dois jogos", sublinhou.

Após este triunfo claro, na segunda jornada da qualificação europeia, Portugal vai medir forças com o Kosovo (24 de março), e depois com a Eslováquia (26 de março), no Grupo 3, com as partidas agendadas também para Fafe.

Apenas os vencedores dos grupos marcam presença na fase final, que será disputada entre 03 e 10 de setembro na Croácia, na cidade de Porec.