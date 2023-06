Sporting volta a visar arbitragem: "Até um verdadeiro ippon a Zicky Té passou despercebido..."

Benfica venceu Sporting no segundo jogo da final

André Bernardo, administrador da SAD leonina e vice-presidente da direção, "atirou-se" à arbitragem do segundo jogo da final do campeonato de futsal, frente ao Benfica

O administrador da SAD do Sporting e vice-presidente da direção, André Bernardo, atirou-se esta quinta-feira à arbitragem do segundo jogo da final do campeonato de futsal, frente ao Benfica, que os leões perderam por 3-2, no Pavilhão Fidelidade, casa das águias.

"A outra face da moeda é a dos fatores que não controlamos, que são vários, como por exemplo algum tipo de lesões ou influências de decisões de arbitragem (favoráveis ou desfavoráveis). Anteontem [terça-feira], no segundo jogo da final de futsal, análises técnicas à parte, isso foi bem notório, tendo até um verdadeiro ippon a Zicky Té passado despercebido", escreveu no editorial do "Jornal Sporting", tendo ainda aplaudido a decisão da Federação Portuguesa de Futebol de apresentar uma proposta para a criação de uma entidade externa que possa gerir a arbitragem nas competições profissionais.

"Tal como já manifestado pelo Sporting em comunicado, é de louvar a proposta da Federação Portuguesa de Futebol para um modelo da organização da arbitragem independente", afirmou o vice-presidente.

Tal criação obrigará a alterações nas normas que regulam a gestão da função de arbitragem em vigor.

