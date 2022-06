Sporting vence no Fundão e está em vantagem na eliminatória

Triunfo dos leões num jogo com dez golos.

O Sporting venceu esta sexta-feira no Fundão, por 6-4, no primeiro jogo das meias-finais do play-off da Liga Placard.

Aos 3", Nem abriu as contas, depois de uma passe primoroso de David Gomes. A perder, os leões conseguiram reagir e, ainda antes do intervalo, deram a volta ao marcador, com dois golos de Waltinho.

Na etapa final, a toada manteve-se e o Fundão voltou a empatar o encontro, na marcação de um livre de Iury Bahia. Depois disso, houve mais dois golos para cada lado, um deles através de um autogolo de João Matos. Depois dessa infelicidade, e quando parecia que o prolongamento seria o desfecho do jogo, o capitão do Sporting, com um remate rasteiro, colocou a equipa na frente. Guitta fechou as contas.