Sporting vence Benfica e adianta-se na final do play-off

Triunfo por 5-4, no Pavilhão João Rocha, num primeiro jogo decidido no prolongamento. Segundo jogo marcado para quarta-feira, no pavilhão da Luz

O Sporting, a jogar em casa, foi mais feliz no jogo 1 da final da Liga Placard. Mesmo após várias desvantagens, os leões bateram o Benfica, por 5-4, numa partida decidida no prolongamento.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, Rocha (02 minutos), Chishkala (09), Jacaré (17) e Tayebi (28) marcaram para as 'águias', com Esteban Guerrero (03), Erick (23), João Matos (27) e Cavinato (39) fizeram os golos dos 'leões'. No prolongamento, Pany Varela (47) deu o triunfo ao atual campeão nacional.

O Benfica, que procura o seu nono título de campeão, recebe na quarta-feira o Sporting, recordista de troféus (16), no segundo de cinco jogos da final, com o terceiro encontro a disputar-se de novo em Alvalade, no sábado.